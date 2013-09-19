Конструктор шаблонов (javaScript + php)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Нужно сделать вот такую штуку. В PHP процедуру (или в класс) передается набор объектов. Для них может быть задан размер и положение на странице. Соответственно этому они отрисовываются. Пользователь в веб-интерфейсе может изменить положение этих объектов при помощи drag&drop и сохранить его. При сохранении возвращается этот же набор объектов для их нового расположения и размера.

PHPJavascript
10 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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