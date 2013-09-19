Конструктор шаблонов (javaScript + php)

Для интернет-магазина необходимо написать скрипт по расчету стоимости доставки курьерской службой DpD. Расчет в автоматическом режиме, с фиксированной точкой отправки (точка доставки из карточки клиента) и учетом веса товара. Стоимость доставки должна быть подстановлена в ...
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Нужно сделать вот такую штуку. В PHP процедуру (или в класс) передается набор объектов. Для них может быть задан размер и положение на странице. Соответственно этому они отрисовываются. Пользователь в веб-интерфейсе может изменить положение этих объектов при помощи drag&drop и сохранить его. При сохранении возвращается этот же набор объектов для их нового расположения и размера.
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