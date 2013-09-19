Конструктор шаблонов (javaScript + php)

Нужно сделать вот такую штуку. В PHP процедуру (или в класс) передается набор объектов. Для них может быть задан размер и положение на странице. Соответственно этому они отрисовываются. Пользователь в веб-интерфейсе может изменить положение этих объектов при помощи drag&drop и сохранить его. При сохранении возвращается этот же набор объектов для их нового расположения и размера.