Переделать сайт с использованием фреймворка Yii

Необходимо сделать из горизонтального меню - выпадающее горизонтальное меню.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем корпоративный сайт на самописном движке. Существующий полностью рабочий сайт служит основой для проведения работ. Функционал сайта, разделы, модули остается прежний. Необходимо перенести весь функционал на фреймворк Yii.
Опыт работы и примеры уже реализованных проектов на YII обязателен!
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