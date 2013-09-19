Переделать сайт с использованием фреймворка Yii

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок177 просмотров
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Имеем корпоративный сайт на самописном движке. Существующий полностью рабочий сайт служит основой для проведения работ. Функционал сайта, разделы, модули остается прежний. Необходимо перенести весь функционал на фреймворк Yii.

Опыт работы и примеры уже реализованных проектов на YII обязателен!

10 лет назад
Jtr
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад