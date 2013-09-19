Python - переписать существующий сайт с CMS

для amocrm.ru Данные для формы ведения расчетов по заказу: Название компании адрес контактное лицо телефон менеджер который заводил заказ число приема заказа в работу число сдачи заказа статус оплаты заказа статус самого заказа: принят, в работе, ...
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Привет!
есть сайт и гейт на мобильное устройство, написанный на питоне.
хотим перекинуть сайт на какую-то cms (на python).
в заявке укажите с какой cms работаете - вышлем детали.
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