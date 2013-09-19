Python - переписать существующий сайт с CMS

$2500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Привет!

есть сайт и гейт на мобильное устройство, написанный на питоне.

хотим перекинуть сайт на какую-то cms (на python).

в заявке укажите с какой cms работаете - вышлем детали.

Python
10 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад