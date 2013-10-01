Доработать меню на самописном движке

Сайт varyagi.su - Сделать кнопку: следующие комментарии, все комментарии (где будет сортировка по читаемости, обсуждаемости, рейтингу) - Лайк и дислайк комментариев, что создаёт рейтинг пользователя. Общая статистика на главной странице. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для уменьшения уровня вложенности требуется доработать меню на сайте http://www.sauna.kiev.ua/
Необходимо сделать раскрывающееся при наведении меню.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется система плагинов, необходимо её оптимизировать и доработать. Основные необходимые изменения: 1. Оптимизация для работы в "многопотоке". При вызове dll из большого количества потоков. ( это вроде как и есть, но возможно необходимы оптимизации, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем специалиста профессионала по форумному движку IPB (Invision Power Board) версии 2.*.* для устранения ошибок, тех. профилактики и оптимизации. Просьба, заявки только от того кто перфектно знает этот движок. На долгосрочное сотрудничество.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить ID в каталог недвижимости на Друпал.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо выполнить модификацию скрипта каталога предприятий с дополнением и переработкой существующего функционала Доски объявлений и Биржи заказов (Тендеры).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходим WP плагин (Back-end и Front-end), который будет создавать XML файл афишы, согласно условиям, указанных в прикрепленном файле, а также будет отображать на сайте информацию из созданного файла на примере afisha.yandex.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
С питоном не знаком, весь вечер пробился, запустить так и не удалось https://github.com/Cheguevara/russa-chat необходимо будет объяснить как запустить, скоординировать при ошибкахВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Объявление актуально только для профессиональных фрилансеров или веб-студий. Требуются грамотные программисты, хорошо знающие работу с компонентами 1С-Битрикс. Знание API Битрикса обязательно. СТАБИЛЬНО выдаем на разработку 1-2 проекта в месяц. Предоставляем вёрстку (иногда необходимо подверстать), техническое задание. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен человек с достаточным опытом работы в указанной CMS (http://simplacms.ru) для выполнения работ по допфункционалу (дописывание модулей, исправление ошибок и пр). В первую очередь интересует натягивание новой верстки на кастомный двиг и исправление пары критичных ошибок ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! для риэлторской фирмы нужно написать базу данных. доступ к ней через веб интерфейс в базе данных хранятся клиенты и объекты. должна быть возможность заполнять карточки клиентов, объектов, отправлять их в архив и доставать обратно. так же должна подводиться ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад