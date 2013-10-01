Доработать меню на самописном движке

Добрый день! для риэлторской фирмы нужно написать базу данных. доступ к ней через веб интерфейс в базе данных хранятся клиенты и объекты. должна быть возможность заполнять карточки клиентов, объектов, отправлять их в архив и доставать обратно. так же должна подводиться ...