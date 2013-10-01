Доработать меню на самописном движке

Веб-программированиеЗавершен6 заявок157 просмотров
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Для уменьшения уровня вложенности требуется доработать меню на сайте http://www.sauna.kiev.ua/

Необходимо сделать раскрывающееся при наведении меню.

10 лет назад
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Андрей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dedree
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$80
2 дня
Сделал все быстро и качественно. К доработкам отнесся с пониманием. Рекомендую как ответственного и профессионального программиста. Буду еще обращаться.
Очень доволен сотрудничестом с Андреем! Чётко поставил задачу и быстро оплатил! Рекомендую!
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