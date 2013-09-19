Delphi: Доработка системы плагинов

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Имеется система плагинов, необходимо её оптимизировать и доработать.

Основные необходимые изменения:

1. Оптимизация для работы в "многопотоке". При вызове dll из большого количества потоков.

( это вроде как и есть, но возможно необходимы оптимизации, так как бывают утечки. По крайней мере бывают OutOfMemory )

2. Возможность забора/отдачи данных из плагина во время выполнения

( для вывода лога в реальном времени ).

3. Возможность написания плагинов на других языках

( здесь не знаю возможно это вообще или нет при текущей архитектуре, так как сейчас ориентация на Delphi >= XE ).

Ну и возможно Вы видите ещё какие-то необходимые изменения/правки/дополнения/улучшения – говорите – обсудим.

Так-же сообщайте ориентировочную стоимость доработок, и что/как вы думаете делать.

Delphi
10 лет назад
ange007
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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