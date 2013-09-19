База данных с доступом через веб интерфейс

Добрый день!

для риэлторской фирмы нужно написать базу данных.

доступ к ней через веб интерфейс

в базе данных хранятся клиенты и объекты.

должна быть возможность заполнять карточки клиентов, объектов, отправлять их в архив и доставать обратно.

так же должна подводиться статистика.

клиентам показываются только те объекты, которые им потенциально интересны (т.е. фильтрация нужна будет)

Так же нужно привязать службу смс рассылок

подробности исполнителю.

если нужно будет привлечь дизайнера для вебинтерфейса, верстальщика, или еще кого то - не вопрос.

пишите пожалуйста примерный порядок цен.