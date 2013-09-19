База данных с доступом через веб интерфейс

Здавствуйте! Нужно доработать несколько моментов на сайте www.kaprina.ru Движок: Joomla 2.5.9 Магазин: VirtueMart 2.0.8 + пvsлугин Rupostel Onepage Checkout Фтормы: Регистрационные формы на RSforms + плугин Joomla Registration Проблема: У нашей компании три вида клиентов, для регистрации каждого необходима собственная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
для риэлторской фирмы нужно написать базу данных.
доступ к ней через веб интерфейс
в базе данных хранятся клиенты и объекты.
должна быть возможность заполнять карточки клиентов, объектов, отправлять их в архив и доставать обратно.
так же должна подводиться статистика.
клиентам показываются только те объекты, которые им потенциально интересны (т.е. фильтрация нужна будет)
Так же нужно привязать службу смс рассылок
подробности исполнителю.
если нужно будет привлечь дизайнера для вебинтерфейса, верстальщика, или еще кого то - не вопрос.
пишите пожалуйста примерный порядок цен.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Что нужно: что-бы клиент вводил свой адрес и ему по этому адресу показывались доступные ему провайдеры интернета. К каждому провайдеру нужно подключить базу данных подключенных домов и сделать модуль импорта в админке, что-бы в дальнейшем можно было ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Opencart ocStore 1.5.4.1, сайт менее 50 страниц. 1) Перезалить вместо системной sitemap, свою (она есть). 2) Посредством robots.txt закрыть к индексации 10 страниц сайта (robots есть, работает). Прописать в нем sitemap. Требования: серьезный, ответственный профессионал. Опыт обязателен.Завершен10 лет назад
Собственно, практически все отражено в названии. Подробное ТЗ в приложении. На вопросы отвечу в личке.Завершен10 лет назад
- $500
На удаленную работу в городе Тернополь требуется ПХП програмист! З/П от 3000 грн. Требования: Знание PHP, HTML + Css. MySql! Желательно (jquery, ajax) Умение и желание работать в команде! Желательно, но не обязательно знание Битрикс (к з/п ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
самописный компонент на joomla 1.5. Описание ошибки: в некоторых случаях цена при оформлении товара отображается без учета выбранных дополнительных параметров. Так же нужны еще небольшие доработки этого компонента, связанные с выбором дополнительных параметров. За подробностями обращайтесь в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://asktask.ru на самописном движке. К нему делались приложения на Android и на iOS. Сайт и приложение на Android закончены, но имеют некоторые баги. Приложение на iOS сделано на 70-80%. Надо довести работу до конца.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать парсер для сбора объявлений (категория недвижимость - покупка, продажа, аренда) с Avito.ru и других сайтов, с возможностью экспорта в эксель- файл, с настроенными в нем фильтрами. Более подробно, и адрес сайта напишу заинтересованным лицам ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Сайт http://www.petrovskij-ltd.ru/ Нужно спарсить товары и сохранить в виде картинок как в прикрепленном файле. 300 рубЗавершен10 лет назад