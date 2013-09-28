Opencart: заменить sitemap, изменить robots.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки182 просмотра
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Opencart ocStore 1.5.4.1, сайт менее 50 страниц.

1) Перезалить вместо системной sitemap, свою (она есть).

2) Посредством robots.txt закрыть к индексации 10 страниц сайта (robots есть, работает). Прописать в нем sitemap.

Требования: серьезный, ответственный профессионал. Опыт обязателен.

OpenCart
10 лет назад
vitaly72
Виталий 
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
fayton
Руслан 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-1)
10 лет назад
$40
3 дня
Руслан - профессионал. Работает чётко, быстро, качественно. Работу выполнил в срок, сделал больше запланированного. Цены адекватные. Рекомендую. Надеюсь, будем сотрудничать дальше.
Виталий - хороший заказчик! Своевременная оплата, адекватный и честный работодатель, было приятно сотрудничать. Советую!
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