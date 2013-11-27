Разработка сайта-визитки на базе готового дизайна

$300
Веб-программированиеЗавершен22 заявки229 просмотров
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Требуется запустить сайт-визитку преподавателя с разработкой удобной админки для управления перечнем и расписанием занятий, отзывами и новостями. Дизайн главной и внутренних страниц разработан. Без интернет-магазина. Срок - до двух недель.

10 лет назад
olhovsky
Сергей 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
jdiond
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$300
12 дней
Я остался доволен выполненной работой. Несмотря на сыроватое ТЗ с моей стороны, Виталий смог в нём разобраться, предложил правильную систему управления, аккуратно и точно всё реализовал. Так что, думаю, будем сотрудничать по другим проектам.
Сделка прошла успешно. Вопросы, качающиеся проекта, решались мгновенно, так как данный человек был все время на связи. Оплата мгновенно. В общем, работать было приятно. Спасибо.
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