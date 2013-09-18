Landing page на основании шаблона (bootstrap)

Есть сайт на WP. На страницах сайта есть форма заказа, которая имеет следующие параметры: - Полное имя - Email - Website - Phone + несколько скрытых параметров Сейчас эта форма отправляет данные на почту. Нужно чтобы она работала по-другому, а именно 1. Отправляла ...