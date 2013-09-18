Landing page на основании шаблона (bootstrap)

Есть сайт на WP. На страницах сайта есть форма заказа, которая имеет следующие параметры: - Полное имя - Email - Website - Phone + несколько скрытых параметров Сейчас эта форма отправляет данные на почту. Нужно чтобы она работала по-другому, а именно 1. Отправляла ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон для страницы на bootstrap, есть наполнение для страницы. Необходимо сделать на основании шаблона landing page с формой регистрации на мероприятие.
При подаче заявки просьба указывать сроки и стоимость выполнения работ.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сделать функцию полноценного бронирования на сайте, на сайте должны быть отображены свободные даты для заселения и занятые.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $270
Есть готовая верстка и начало программинга. Сжатые сроки. Основные работы разработка фильтра с несколькими показателями. Система авторизации почти готова, но нужна доработка. Сайт состоит из объявлений с возможностью поиска подходящего вариантаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется создать 1 файл php с выведением графика на основе данных из базы MySQL (доходность определённого пользователя по двум типам оплат за последние 30 дней). В файле требуется предварительное сложение сумм по датам (даты в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
нужна реализация на javascript или ajax или на чем-то подобном, нужны 2 кнопки которые сменяют вид вывода новостей на шаблоне на движке dle. наверняка вы встречали когда новости выводятся или плиткой или списком. вот например ...Закрыт10 лет назад
Имеется целый "пакет" работы по админке Joomla, который я хотел бы в итоге увидеть в рабочем состояние в административной панели Joomla (CMS). ---------------------- - Все имеется в тз, само тз подробно расписано, думаю вопросов много не возникнет. - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для сайта на DLE нужно разработать модуль рейтинга банка(изначально спарсить весь список с другого источника). Далее выводить списком все банки в основном разделе с возможностью поиска и сортировки. На странице банка нужно выводить информацию о ...Закрыт10 лет назад
Всем привет. Сайт на MODx. Требуется доработать галерею с фотографиями вот тут http://detiles.com.ua/colors/ 1. Сделать рабочими стрелки навигации между страницами галереи 2. Поправить перенос изображений на 4-ю строку из-за длинных названий фотографий. С вас бюджет и сроки. Оплата через ...Закрыт10 лет назад
На моем сайте реализованы табы, в каждом из которых показывается видео. http://onlyseries.ru/drama/5-sverhestestvennoe-1-sezon.html Все видео грузятся одновременно, что создает нагрузку и увеличивает время загрузки страницы. Необходимо реализовать подгрузку каждого таба через AJAX как тут: http://www.tvcok.ru/film/delta.html Необходимо учесть, что при добавлении ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно создать сайт-каталог полностью аналогичный http://www.lightwell.ru/ Техническое задание: http://dess81.tmweb.ru/tz-cat.doc Регистрация пользователей и корзина не нужна.Веб-программирование14 заявокЗакрыт10 лет назад