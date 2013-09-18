Landing page на основании шаблона (bootstrap)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Есть шаблон для страницы на bootstrap, есть наполнение для страницы. Необходимо сделать на основании шаблона landing page с формой регистрации на мероприятие.

При подаче заявки просьба указывать сроки и стоимость выполнения работ.

Bootstrap
10 лет назад
JaneYR
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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