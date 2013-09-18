На моем сайте реализованы табы, в каждом из которых показывается видео. http://onlyseries.ru/drama/5-sverhestestvennoe-1-sezon.html Все видео грузятся одновременно, что создает нагрузку и увеличивает время загрузки страницы. Необходимо реализовать подгрузку каждого таба через AJAX как тут: http://www.tvcok.ru/film/delta.html Необходимо учесть, что при добавлении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта на DLE нужно разработать модуль рейтинга банка(изначально спарсить весь список с другого источника). Далее выводить списком все банки в основном разделе с возможностью поиска и сортировки. На странице банка нужно выводить информацию о банке, отзывы а также кредитные предложения(кр.карты, ипотека, потреб кредиты и т.д). с дальнейшим их сравнением по условиям банков. Все это должно удобно управляться через админку. По запросу могу выслать страницы дизайна и более точное ТЗ для более наглядного понимания задачи
и оценки стоимости работы. Бюджет и сроки обговорим.
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