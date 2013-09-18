Для сайта на DLE нужно разработать модуль рейтинга банка(изначально спарсить весь список с другого источника). Далее выводить списком все банки в основном разделе с возможностью поиска и сортировки. На странице банка нужно выводить информацию о банке, отзывы а также кредитные предложения(кр.карты, ипотека, потреб кредиты и т.д). с дальнейшим их сравнением по условиям банков. Все это должно удобно управляться через админку. По запросу могу выслать страницы дизайна и более точное ТЗ для более наглядного понимания задачи

и оценки стоимости работы. Бюджет и сроки обговорим.