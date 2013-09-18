Скрипт импорта товаров от поставщика для InSales

Требуется талантливый фрилансер со знанием html, css, php, mysql а также архитектуры insales.ru для доработки и дорисовки а также верстки шаблона магазина под платформу insales.На основе имеющегося шаблона для сервиса insales нарисовать и разверстать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин. (площадка insales.ru )
У интернет магазина несколько поставщиков. У поставщиков есть сайты и выгрузки (csv , xml) с актуальным наличием.
Для некоторых товаров в магазине, которые уже были загружены через стороннюю программу, девушка фрилансер вручную присваивала к каждому товару несколько параметров основываясь на фото и описании (например, есть ли косточки в бюстгальтере или нет- сайт женского белья) . По ним происходит фильтрация и их крайне нежелательно удалять, они должны снова обновляться в соответствии с тем, что в остатках у поставщика.
Что нужно? скрипт импорта и скрипт обновления наличия от поставщиков со следующим функционалом:
1) Выборочная выгрузка товаров(не всех), описаний, цен закупки, рекомендованных розничных цене/сгенерированных продажных и свойств товаров (т.е. цвет,размер-все модифицации).
2) Установка наценки для каждой категории товара конкретного поставщика или как минимум для каждого конкретно поставщика. Формула генерации продажной цены для каждого поставщика. в идеале для каждой категории товаров каждого поставщика. Или же выбор рекомендованных розничных цен поставщика(при наличии у них таковых). Функция по выбору или так, или так.
3) Регулярная (раз в полчаса/час) синхронизация остатков на складе поставщика с сайтом www.youarehot.ru
4) Автоматическое удаление товаров из админки сайта при их отсутствии более ,чем X дней у поставщика. Количество дней устанавливается самостоятельно.
5) Возможность отображения характеристик. Также мне все присвоенные характеристики нужно приводить к одному виду.То есть например у одного поставщика написано L, у другого 46-48. Я хочу, чтобы можно было бы настроить отображение этих параметров на моем сайте. Например, я присваиваю, что L будет отображаться как L (46-48) у первого поставщика соответственно и у второго 46-48 как L (46-48)
Необходимо сделать в сжатые адекватные сроки.
От Вас цена и срок.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть скрипт, который при отправке данных в форме делает запись в таблицу гугл определённых параметров: - данные формы - реферер (3 типа) Пока делали на "голой" форме всё работало, как только перенесли на реальную - стал некорректно писаться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать софт или скрипт который бы управлял акками выводил по ним инфу с target.mail.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Стандартная оценка из 5 звездочек. Авторизация через соцсети: FB, Twitter, VK, Google, Yandex Проставление оценки, вывод среднего значения всех оценок (с половинками звездочек, если оценка дробная) Вывод списка проголосовавших (по аналогии с выводом списка лайков в FB) Серверную часть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
нужно на сайте интернет-магазина вывести информацию в свойствах заказа: нужно в свойствах заказа в админке вывести имя менеджера, которому ушел заказ по этому рабочему графику. сейчас там есть при оформлении заказа в пользовательской части свойство "менеджер" ...Закрыт10 лет назад
- $2500
Обязанности: разработка крупного web-проекта. Требования: РНР- программист: опыт работы от 5 лет; НTML, CSS, Java Script; опыт работы с фреймворком Yii обязательно (от 3-х лет); обязательно наличие реализованных коммерческих проектов-примеров; образование: не имеет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Подключить сверстанный магазин к движку OpenCart: proboots.com.ua/1.html proboots.com.ua/2.html proboots.com.ua/3.html В предложении указывайте цену и сроки. Выберу лучший вариант.Закрыт10 лет назад
Требуется помощь в дописании модулей и редактировании ряда вопросов по сайту DLE + дописание вручную, оплата по договоренности г.КиевЗакрыт10 лет назад
Нужна доработка сайта на drupal 6. После переноса на новый хостинг возникли проблемы с работой сайта. Сайт v-sts.ru 1. Не добавляются картинки к товарам и не отображаются, при добавление пишет следующее proc_open() отключена (в приложении) 2. При ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
есть сайт нужно спарсить инфу и сохранить в эксель один раз сделать https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/bplocator/landing что нужно: Продукт или услуга IBM: Отрасль: Область применения решения: т.е. нужна инф какой продукт в какой отрасли и области применяется.. например выбираем программное обеспечение выбираем банковское дело и получаем список ПО и т.д.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад