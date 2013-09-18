Скрипт импорта товаров от поставщика для InSales

Есть интернет магазин. (площадка insales.ru )

У интернет магазина несколько поставщиков. У поставщиков есть сайты и выгрузки (csv , xml) с актуальным наличием.

Для некоторых товаров в магазине, которые уже были загружены через стороннюю программу, девушка фрилансер вручную присваивала к каждому товару несколько параметров основываясь на фото и описании (например, есть ли косточки в бюстгальтере или нет- сайт женского белья) . По ним происходит фильтрация и их крайне нежелательно удалять, они должны снова обновляться в соответствии с тем, что в остатках у поставщика.

Что нужно? скрипт импорта и скрипт обновления наличия от поставщиков со следующим функционалом:

1) Выборочная выгрузка товаров(не всех), описаний, цен закупки, рекомендованных розничных цене/сгенерированных продажных и свойств товаров (т.е. цвет,размер-все модифицации).

2) Установка наценки для каждой категории товара конкретного поставщика или как минимум для каждого конкретно поставщика. Формула генерации продажной цены для каждого поставщика. в идеале для каждой категории товаров каждого поставщика. Или же выбор рекомендованных розничных цен поставщика(при наличии у них таковых). Функция по выбору или так, или так.

3) Регулярная (раз в полчаса/час) синхронизация остатков на складе поставщика с сайтом www.youarehot.ru

4) Автоматическое удаление товаров из админки сайта при их отсутствии более ,чем X дней у поставщика. Количество дней устанавливается самостоятельно.

5) Возможность отображения характеристик. Также мне все присвоенные характеристики нужно приводить к одному виду.То есть например у одного поставщика написано L, у другого 46-48. Я хочу, чтобы можно было бы настроить отображение этих параметров на моем сайте. Например, я присваиваю, что L будет отображаться как L (46-48) у первого поставщика соответственно и у второго 46-48 как L (46-48)

Необходимо сделать в сжатые адекватные сроки.

От Вас цена и срок.