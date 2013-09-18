Доработка сайта drupal 6

Веб-программированиеЗавершен2 заявки122 просмотра
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Нужна доработка сайта на drupal 6. После переноса на новый хостинг возникли проблемы с работой сайта. Сайт v-sts.ru

1. Не добавляются картинки к товарам и не отображаются, при добавление пишет следующее proc_open() отключена (в приложении)

2. При оформлении заявки в корзине (при отправке заполненых данных) выдает ошибку 500

Drupal
10 лет назад
timin040481
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$40
1 день
Сделал быстро, качественно. Рекомендую
Очень доволен сотрудничеством с Иваном! Приятный в общении и компетентный заказчик! Объяснил корректно задачу, мгновенная оплата. Буду рад и дальнейшим совместным проектам!
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