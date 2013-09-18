Доработка сайта drupal 6

Нужна доработка сайта на drupal 6. После переноса на новый хостинг возникли проблемы с работой сайта. Сайт v-sts.ru

1. Не добавляются картинки к товарам и не отображаются, при добавление пишет следующее proc_open() отключена (в приложении)

2. При оформлении заявки в корзине (при отправке заполненых данных) выдает ошибку 500