Парсинг магазина

Нужен скрипт всплывающего окна. Кнопка "Спасибо, не нужно" и крестик вверху закрывают форму. Особенности окна: 1) появляется через 15 сек. после загрузки страницы; 2) после закрытия никогда (или в течении какого-то периода) на этом браузере не показывается (вероятно, реализация ...