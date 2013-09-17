Разработка АРМ диспетчера

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок185 просмотров
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Имеем: Коммунальное предприятие снабжающее город водой. Предприятие имеет коммуникации (трубопроводы) и узлы (колодцы).

Задача: Создать АРМ диспетчера.Приложение будет работать в двух режимах, первый позволяет редактировать нижеописанные вещи, второй позволяет только просматривать. Приложение должно быть вэб ориентировано и доступно, в режиме просмотра, в браузерах мобильных устройств.

Пожелания к АРМ:

1) Основная функция - размещать колодцы на карте города. Каждый колодец содержит одну, или несколько задвижек, которые меняют цвет в зависимости от того закрыта или открыта задвижка.

2) Диспетчер вручную меняет статус задвижки. Количество задвижек в колодце, как и сами колодцы должны быть редактируемыми.

3) Предусмотреть поиск колодца по номеру колодца, присваевомому при добавлении.

4) Предусмотреть составление отчетов. Например: За смену какие колодцы открыты, какие закрыты, или какие колодцы изменили свое состояние, или на текущий момент какие открыты, какие закрыты. Желательно вести такой архив на каждый день в течении какого то периода .

5) Возможность просматривать кто и когда изменял статус задвижки. Например: Закрыта, такого то числа, тем то гражданином, для такой то цели (по такой то причине). И вести не большую историю таких записей.

Еще много разных плюшек, которые появятся в процессе работы.Пожалуйста принимайте во внимание последний факт при расчете стоимости работы.

10 лет назад
mitrofan-aktau
41 годКазахстан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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