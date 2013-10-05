Помощь по скрипту Buy-Link

1. обновить 3 сайта друпала до актуальных версий (тему не трогаем) 2. проверить безопасность и работоспособность сайтов 3. добавить систему оплаты payu https://github.com/PayUUA/Universal-button (как кнопку) 4. добавить модуль поиска билетов http://www.argest.com.ua/t2t_forms_drupal/ в левой колонке сайтов 5. проверить работу формы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна помощь по настройке скрипта Buy-Link.
не работает скрипт или просто требуется настройка
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