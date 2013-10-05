Помощь по скрипту Buy-Link

Требуется подготовка ТЗ для модификации сайта на Jooma + JoomShopping. Требуется понимание работы движка, умение писать ТЗ, скайп (телефон). Расскажу, что потребуется сделать, от Вас - облачить все в письменную форму. Оплата - предпочтительнее безнал, но возможен и ...