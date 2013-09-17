Требуется Senior Java разработчик

$3200
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуемые скилы:

Java

Java Script

Mysql

HTML

Приложение работает на Linux/Windows/MAC OS X

Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи.Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета.

Требуются навыки составления ТЗ.

Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ.

Ответственность за результат. Загрузка минимум 20 часов в недел

10 лет назад
edeynega
Елена 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад