Подготовка ТЗ для сайта на Jooma/JoomShopping

Веб-программированиеЗакрытнет заявок113 просмотров
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Требуется подготовка ТЗ для модификации сайта на Jooma + JoomShopping.

Требуется понимание работы движка, умение писать ТЗ, скайп (телефон).

Расскажу, что потребуется сделать, от Вас - облачить все в письменную форму.

Оплата - предпочтительнее безнал, но возможен и WM, посему наличие юр.лица (ИП) в РФ будет плюсом.

Спасибо за внимание.

10 лет назад
shestakoff
Дмитрий 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад