Доработка и администрирование веб-сайтов на Joomla

Доработка и администрирование двух веб-сайтов на Joomla.

Нужно разобраться в коде сайта,

Нужно разобраться в работе компонентов двух каталогов - самописного и zoo (вывод цен)

Пример задач:

1. В компоненте zoo (каталог) в разделе недвижимость сделать вывод цены с разделением точками / пробелами / запятыми через каждые 3 символа например 6000000 = 6.000.000

2.Сделать кнопки на главной странице сквозными на всех страницах

При этом на главной странице сайта исчезает шаблон, остается лишь текст без шапки/меню и прочих блоков.