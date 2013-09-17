Требуется программист/разработчик для работы с интернет-магазином на cms Magento. Работы много, цена договорная. )

Задача №1

Подправить нижний хедер, доделать страницы на двух интернет-магазинах

Задача №2

Для двух интернет -магазинов добавить дополнительный функционал:

1. Галерея просмотра фото

2. Отзывы

3. Блоги

и т.д.

Задача №3

Добить полуготовый интернет-магазин, натянуть дизайн и выпустить его в большую жизнь!

Задача №4

Будем обсуждать после выполнения первых трех.

ТЗ задание для внимательного ознакомления вышлю по требованию…

От Вас мне требуется:

1. Цена на выполнение задачи…

2. Время на выполнения задачи…