Для постоянной удаленной работы требуется разработчик на .NET, ASP.NET (C#) Обязанности: разработка и поддержка web порталов, работа над внутренней автоматизацией, интеграция с партнёрами. Требования: опыт работы с C# и .NET Framework 3.5 и 4.0 от ...
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Требуется программист/разработчик для работы с интернет-магазином на cms Magento. Работы много, цена договорная. )
Задача №1
Подправить нижний хедер, доделать страницы на двух интернет-магазинах
Задача №2
Для двух интернет -магазинов добавить дополнительный функционал:
1. Галерея просмотра фото
2. Отзывы
3. Блоги
и т.д.
Задача №3
Добить полуготовый интернет-магазин, натянуть дизайн и выпустить его в большую жизнь!
Задача №4
Будем обсуждать после выполнения первых трех.
ТЗ задание для внимательного ознакомления вышлю по требованию…
От Вас мне требуется:
1. Цена на выполнение задачи…
2. Время на выполнения задачи…
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