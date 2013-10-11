Сделать интеграцию с smartresponder через API

$170
Веб-программированиеЗавершен2 заявки124 просмотра
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Необходимо сделать форму регистрации на сайте и подписку на рассылку в одном флаконе. То есть одна форма ввода контактных данных выполняет:

1) регистрацию пользователя на сайте (с учетом реф ссылки пригласителя) в отдельную БД;

2) подписку на рассылку в smartresponder (через API интерфейс).

Система должна выдавать каждому зарегистрированному пользователю свою реф ссылку для рекомендации этого же сайта и отслеживать (учитывать) регистрацию пользователей по реф ссылкам.

Есть готовый аналог, откуда можно взять основные узлы и элементы кода. По сути, нужно только собрать и проверить на работоспособность.

Система, в которую будут добавляться приглашенные, должна вести базу данных с иерархией (кто кого пригласил), должна иметь хорошую защиту от взлома, в основе системы предпочтительно любую cms по вашему усмотрению, которая работает с БД типа MySql в связке с php

MyAdmin.

Всегда открыт встречным предложениям, как сделать необходимый в системе функционал проще, удобнее, эффективнее.

За дополнительной информацией и Реальным примером того, что я хочу получить в итоге — стучитесь в skype (указан в профиле)

10 лет назад
kochetoff
Алекс 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель! Профессионально и качественно, а самое главное в срок выполнил работу! Рекомендую!
Приятный заказчик. Четко поставленная задача. Рекомендую для сотрудничества!
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