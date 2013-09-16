Убрать дубли страниц в Dle forum

Здравствуйте.

Если просканировать все страницы форума на движке Dle Forum, то можно обнаружить дубли страниц С слешем на конце и Без слеша на конце., пример:

_site.ru/forum/topic_1594/

_site.ru/forum/topic_1594

Требуется человек, который исправит движок, чтобы существовали УРЛ только со слешем на конце.

Вариант с использованием редиректа не подойдёт - необходимо именно сделать, чтобы изначально на страницах все УРЛ были со слешем на конце.