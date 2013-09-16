Создание/переделка сайта каталога с корзиной

Нужен Скрипт размещения объявления на авито (РНР) 1. авторизации на сайте avito.ru 2. Размещение объявления от залогиненного акка. Объявление: Текст, цена, картинка, категория товара(взять любую из раздела женская одежда, и размер тоже любой). Язык программирования исключительно РНР. Пишите цену и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо соделать сайт или переделать существующий по тз
Дизайн не интересут, но желательно предложить какие нибудь шаблоны, что бы в красках представление було что может получится.
В приложении тз - карты страниц
Платформа не важна.
существующий сайт на джимле.
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