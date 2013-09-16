Вывод разных ссылок на страницах

Нужно реализовать для DLE:

К примеру: Есть txt файл, в котором находится 100 ссылок в формате: ссылка

Нужно брать одну строчку из этого файла и по порядку выводить ссылки на страницах сайта.

Вывод в категориях, под.категориях, стат.страницах, новостях.

Если ссылки закончились, то ничего выводить не нужно.