Разработка калькулятора

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта http://www.budnik.ua/

Разработать калькулятор строительства по типу http://cottages-stroy.ru/kalkulyator-stroitelstva-doma. Параметры чуть поменяем, суть остается та же. Необходимо будет разработать дизайн под сайт.

На калькулятор параметры будут такие же, только цифры поменяем.

Нужна стоимость и сроки. Так же по этому сайту есть некоторые другие работы.

10 лет назад
misterstepan
Степан 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сбор статы admitad.com, вывод в личн. каб. юзера

    Необходимо написать скрипт обращения к апи admitad.com, который бы собирал статистику с адмитад, сличал ее с текущей статистикой в постгреле и записывал в битриксе (в мускул) в разделе статистики пользователя (уже существующий раздел). функциональное описание ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установка форума

    Необходимо к существующему сайту установить форум по функционалу примерно такой http://reefcentral.ru/forum/topic/5222-moi-ugolok-schastia/ И интегрировать существующий дизайн сайта. Движок для форума использовать бесплатный.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна флешка для карты метро

    1) добрый день, нужна именно такая флешка как тут http://www.autodrive.ru Выбери вид деятельности и нажми на метро.. и выскочит карта.. http://clip2net.com/s/5LkVK2 Указывайте стоимость и сроки работ, в ЛК не пишите ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интегрировать 3 сайта по API с moysklad

    $75

    1. нужно интегрировать по API заказы с 2-ух сайтов с сервисом moysklad.ru 2. сайт chasi5.ru уже интегрирован, но прошли обновления в сервисе moysklad.ru и сервис перестал интегрировать заказы, нужно внести правки. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проработать вопрос безопасности сайта

    $500

    Задача - есть сайт на php и JS, провести аудит кода, выявить всевозможные проблемы, связанные с вопросами безопасности, защитой от хака, найти уязвимые места, дать конкретные рекомендации по устранению. Оплату предлагаем за каждую комбинацию: - найденная ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PopUnder

    Всем привет. Нужно сделать попандер с следующим функционалом. 1.) Он должен появляться после того как пользователь сайта попытается закрыть стр. 2.) Он должен добавлять ссылки в соц. сети стой страницы, что покидает пользователь. 3.) Ссылка должна добавляться с ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется парсер для сайта

    Добрый день, требуется парсер для сайта 2gis.ru онлайн версии ( http://maps.2gis.ru/#!/novorossiysk ) он должен уметь стягивать данные по критериям Город, Рубрика( например Автозаправочные станции ( АЗС) , данные должен стягивать Название телефоны режим работы Вид ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад