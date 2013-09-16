Разработка калькулятора

Для сайта http://www.budnik.ua/

Разработать калькулятор строительства по типу http://cottages-stroy.ru/kalkulyator-stroitelstva-doma. Параметры чуть поменяем, суть остается та же. Необходимо будет разработать дизайн под сайт.

На калькулятор параметры будут такие же, только цифры поменяем.

Нужна стоимость и сроки. Так же по этому сайту есть некоторые другие работы.