Развернуть, настроить сайт для нового домена

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок113 просмотров
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Нужно развернуть и настроить наш сайт для нового домена на WordPress.

Сайт уже существует, с хостингом договоренность тоже есть. Нужно сделать копию существующего под еще одни домен.

10 лет назад
rg83
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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