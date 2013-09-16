Есть готовый англоязычный сайт на платформе Wordpress, который необходимо: - перенести на платформу 1С-Битрикс - добавить русскоязычную версию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://rentodrom.ru/ после сбоя перестали отображаться несколько страниц. Нужно найти ошибку и исправить. По страницам - выдает ошибку после выполнения регистрации и восстановления пароля, хотя сами скрипты выполняются.
Оплата по факту.
Бюджет и сроки предлагайте
Оплата QIWI
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