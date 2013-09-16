Заточить плагин Вебмастер SAPE на "свои" ссылки

Нужно заточить плагин Винка

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/webmaster-sape/

на работу со "своими" ссылками, а не только при работе в sape.ru

То есть, чекать свои, загружаемые ссылки.

Создать файл, страницу - где можно работать со своими ссылками.

Интерфейс простой - аналог sape.ru плюс загрузка и экспорт ссылок.

Загрузка ссылок через файл - обзор - .txt

Загрузка ссылок через окно на странице - 1 ссылка, 1 строка

Интерфейс, табличный, такой же как в сапе сделать, чтобы каждая ссылка ототбражалась со своими параметрами, ну вообщем полная аналогия как sape.ru

http://screenshotuploader.com/s/1309usmou

Самое главное, чтобы после чекинга, и после всех манипуляций - Инвертировать отмеки, Оставить в списке заявок только отмеченные.

Можно было легко экспортировать прочеканные, оставленные ссылки.

Как через кнопку сохранить, так и просто в буфер.