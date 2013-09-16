Сайт на php

В удаленную веб студию требуется хороший программист на битрикс для попроектного сотрудничества. Требования: - умение решать нестандартные задачи; - оперативность в работе; - ответственность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дописать или написать с нуля сайт startidea.by
Полностью готов дизайн и верстка. Часть сайта написана - php кохана.
Нужно помочь ребятам дописать.
Или интересует срок написания сайта полностью.
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