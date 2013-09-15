Установить cms на 5 сайтов и настроить

Веб-программированиеЗавершен1 заявка101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нео.ходимо настроить 5 cms на 5 сайтов.

Произвести настройку.

10 лет назад
excited
Кирилл 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена опять оператинвно! Отличеный програмист! Советую всем!
Благодарю за очередной заказ! Сотрудничеством доволен, всё как всегда отлично! Обращайтесь.
  • Похожие заказы

  • Доработка шаблона DLE

    Нужно добавить некоторые эффекты и поставить меню-гармошку в шаблоне сайта на DLE. Пример эффектов - http://megogo.net/ru/series при наведении на постеры затемнение, кнопка "Плей", иконка "i" и всплывающий информационный попап при наведении на нее. Можно сделать полную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мин. доработать сайт в соот. с бизнес-логикой

    $250

    Привет ребята! Есть сайт, сделанный на WordPress, и функционирующий, необходимо его немного доработать, а именно сделать следующее: - задизайнить около 5-8 банеров, прикрутить их на сайт и заимплементить логику, которая расшариться потом уже с тем, с кем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash - корректировка кода + компиляция

    $5

    Необходимо отредактировать 1 строку файла: header.fla (на вкладке Action) Точную замену кода прилагаю: templates/ju_stremit/photos.xml на: http://www.dk-grupp.ru/templates/ju_stremit/photos.xml После - компилировать файл в: header.swf И все! Для выполнения Вам понадобится флеш редактор с поддержкой Action Script 2.0 (Adobe Flash ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для чтения капчи

    $50

    Есть сайт на котором идут рекламные видео ролики с флеш капчей. Надо скрипт, который будет считывать эту капчу, а после окончания видеоролика вставлять ее в нужное место. Подробное описание алгоритма работы скрипта вышлю ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание модулей.

    Нужен модуль анализа конкурентов, пакетная выдача проанализированных товаров, категорий в яндекс директ, итд. Хотелось бы найти 1-2 сотрудников с адекватными запросами, умеющих писать скрипты с умом, без постоянных вопросов по каждому пункту. Оцените стоимость там и решим. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад