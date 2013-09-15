Flash - корректировка кода + компиляция

На основе отчетов о проверке скорости загрузки страниц сайта, нужно произвести работы, результатом которых будет ускорение скорости загрузки страниц сайта. http://webopulsar.ru/reports/64933/2e98a9c982161023.html и http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fufa.globauto.ru%2F То есть, нужно оптимизировать css, js, уменьшить количество запросов и далее по списку аудита. Сайт ...
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Необходимо отредактировать 1 строку файла: header.fla
(на вкладке Action)
Точную замену кода прилагаю: templates/ju_stremit/photos.xml
на: http://www.dk-grupp.ru/templates/ju_stremit/photos.xml
После - компилировать файл в: header.swf
И все! Для выполнения Вам понадобится флеш редактор с поддержкой Action Script 2.0 (Adobe Flash CS6 не подходит)
Оплата - в теч. 10 минут.
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