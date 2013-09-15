Flash - корректировка кода + компиляция

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Необходимо отредактировать 1 строку файла: header.fla

(на вкладке Action)

Точную замену кода прилагаю: templates/ju_stremit/photos.xml

на: http://www.dk-grupp.ru/templates/ju_stremit/photos.xml

После - компилировать файл в: header.swf

И все! Для выполнения Вам понадобится флеш редактор с поддержкой Action Script 2.0 (Adobe Flash CS6 не подходит)

Оплата - в теч. 10 минут.

10 лет назад
InNOVA23
Олег 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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