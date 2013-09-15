Программист yii

Требуется трудяга для работы с yii. Которому нравиться кодить.

Требования

работать в неделю 30-40 часов.

работать хорошо и качественно. чтобы потом не пришлось за вами переделывать.

обязательно поставить мониторинг рабочего времени (например yaware.com.ua )

Оплата при условии полной загрузки. Не полная загрузка мне не интересна.

>40 часов за 5 дней 14.5 $ за час.

>30 часов за 5 дней- 12 $ за час

25-30 часов за 5 дней - 10 $ за час

21-24 часов за 5 дней - 8 $ за час

Если нету заданий просто открываем сайт и тестируем его и это тоже будет оплачиваться. Но они есть)

Обязательно дайте ответы:

Когда можете приступить к работе к работе?

Любая информация которая поможет мне понять, что нужно взять вас (включая хобби и увлечения)

сколько времени сможете уделить проекту

Ваш скайп

Почему стоит откликнуться?

Работа без посредника

Один проект - один спокойный адекватный заказчик

Требуется отрабатывать 30-45 рабочих часов в неделю.

Ориентировочный срок сотрудничества от 4 месяцев.

Адекватно понятный чужой код

На данный момент уже 1 программист работает над проектом. Нужен второй. Работа в команде на одним проектом. Используется контроль версий bitbucket.org. И есть на проекте написанные тесты. Но не на весь проект конечно.

Какие задания ?

от мелких поверхностных до более сложных. там подправить, сям подправить. Например реф систему сделать. Улучшить форму. Разные задания я заранее не могу сказать. Какое задание будет завтра. Проект большой