Поправить работу скрипта на WordPress

Доброй ночи. Используем сайт на Wordpress, тему Academy. Необходима помощь в устранении 2 проблем:

1) Первая и главная. Люди регистрируются на сайте, но вот на конкретный курс зарегистрироваться не могут. После авторизации на сайте и нажатия на кнопку «Зарегистрироваться на курс» не происходит ничего или страница просто перезагружается. Пользователь оказывается не подписан на курс. Это началось ровно в тот момент, когда был зарегистрирован тысячный пользователь — очевидно, проблема именно в этом.

2) Менее срочная проблема. Значительной части пользователей письма подтверждения регистрации не приходит вообще или приходят с опозданием в несколько часов.