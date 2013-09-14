2-е доработки по битрикс

Необходимо сделать временную переадресацию с одного сайта (он будет обновляться) на другой работающий сайт. Переадресация нужна такая, чтобы вес сайта в поисковой системе не менялся. Через месяц переадресация снимется. Переадресация нужна со всех страниц сайта на одну ...