2-е доработки по битрикс

Добрый день! Есть скрипт (парсер) - https://www.dropbox.com/s/ppkyy15oztndojj/overlay.js Есть 2 одинковые страницы (чуть-чуть разные код) https://www.dropbox.com/s/f702g8njjvfbauh/page-01.rar - тут работает, https://www.dropbox.com/s/r6hkjy9utf2e46b/page-02.rar - тут не работает, Нужно сделать, что бы работало во втором варианте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен специалист по Битриск для двух несложных, но необычных и хорошо оплачиваемых доработок.
Сделать надо быстро.
Пост оплата или СБР.
- Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать некоторые моменты по верстке ( изменить отступы, добавить шрифты, замена картинок и полей и т.д) и вставить уже готовые css коды (теней, кнопок, форм и т.д). CMS сайта -ucoz. Сайт – www.newsite123.ucoz.ru ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна простенькая форма основанная на jquery с плагином на подобии jQuery File Upload. Суть формы – парочка полей и мультизагрузка фотографий, все данные должны отравляться на скрипт php, где и будет добавление в базу ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, есть музыкальный сайт, ранее на нем все работало но с недавних пор перестали проигрываться песни, и сайт постоянно выдает 502 ошибку, после ребута сайта восстанавливается, но не надолго. Требуется программист, который сможет исправить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать загрузку видео с конвертацией и вставкой в доп поля. На сервере все настроено и стоит. Нужно дописать в DLE только фичу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуеться PHP разработчик для разовых проектов!!! Хорошие, професиональные знания языков php mysql ----------- Мы разрабатываем соц сеть и нам нужны сотрудники Пишите в личные сообщенияВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть скрипт, который делает определенные фунции, нужно интегрировать его и настроитьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать временную переадресацию с одного сайта (он будет обновляться) на другой работающий сайт. Переадресация нужна такая, чтобы вес сайта в поисковой системе не менялся. Через месяц переадресация снимется. Переадресация нужна со всех страниц сайта на одну ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2500
Пожалуйста прочитайте объявление внимательно до конца. Если вам лень читать, нету времени и прочее, тогда и проект брать смысла нету :) Требуется реализовать проект недвижимости. Где зарегистрированные пользователи будут как физ. лица, так и юр. лица., ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
http://wayker.com/ - Пример приложения ( демо вход ) Приложение Piligrim Server – это пакет программного обеспечения устанавливаемый на компьютер (сервер) владельца для независимого мониторинга устройств Piligrim. Функционально данное приложение практически аналогично серверу компании Piligrim, который обслуживает ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад