Портал недвижимости

http://wayker.com/ - Пример приложения ( демо вход ) Приложение Piligrim Server – это пакет программного обеспечения устанавливаемый на компьютер (сервер) владельца для независимого мониторинга устройств Piligrim. Функционально данное приложение практически аналогично серверу компании Piligrim, который обслуживает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожалуйста прочитайте объявление внимательно до конца. Если вам лень читать, нету времени и прочее, тогда и проект брать смысла нету :)
Требуется реализовать проект недвижимости. Где зарегистрированные пользователи будут как физ. лица, так и юр. лица., которые будут публиковать материалы, объекты недвижимости, обмениваться ЛС.
Модули проекта:
1. Регистрация («Физ. Лиц» и «Юр. Лиц») (Т3 модуля в аттаче)
2. Объекты недвижимости (которые будут выводится виде меток на Google Map прим. http://goo.gl/Ic42rB)
3. Финансовая часть (Баланс которые можно будет использовать на платные услуги. напр. сделать Объекты недвижимости VIP)
4. Новости (Категория -> Подкатегория -> Материал)
4. Блог (Категория -> Подкатегория -> Материал)
4. Вопрос-Ответ (Категория -> Подкатегория -> Материал)
4. FAQ (Категория -> Подкатегория -> Материал)
5. Баннеры (На различных страницах, с различными условиями)
6. ЛС (Обмен сообщениями между пользователями)
Требование к реализации:
1. Кеширование данных (напр. Объекты недвижимости на карте)
2. Оптимизация под поисковик (ключевые слова, title)
3. Rewrite ссылки
4. Локализация проекта
5. Чистота в коде (Без лишнего мусора)
6. Комментировать код (только важные моменты, за что отвечает функция, класс, запрос...)
7. Порядок в расположении файлов и папок
8. Порядок в наименование файлов и папок
Требования к Исполнителю:
1. Выход на связь через E-Mail / SkyPe / ICQ можно и Телефон
2. Обсуждение реализации, предложение лучших вариантов
3. Точный этапп работы (т.к. даю точное Т3)
4. Составить и ввести планировшик задач (напр. http://goo.gl/fAY1fr или другой или свой...)
Услови оплаты:
Исходя из кандидата, возможно будет сделана предоплата, или в процессе первой половины разработки, что бы утвердится что исполнитель справится с работой.
Оплата через WebMoney или Банковским переводом.
Требование с заказчика:
1. Временна оплата (Возможно и заранее, если сотрудничество покажет)
2. Чёткое Т3 (в случае серёзных изменения, изменения будут влиять и на бюджет и срок реализации задачи)
3. Дизайн и верстка страниц (Если не смогу сам предложу вам за доп. задание или найду другого исполнителя)
4. Т.К. сам из сфере программирования, чем смогу по реализации, по мере возможности помогу
Требование к предложении сотрудничество:
1. Напишите точно Срок и Цену разработки модуля "Регистрация", т.к. Т3 по нему прилагается в аттаче. (Пожалуйста адекватный срок и бюджет, т.к. с вами мы не сотрудничали и ваш опыт мне не известен. Так же если есть свои идей или предложение по модулю пишите будет плюсом для кандидата.)
2. Напишите точно есть опыт с "Google Map", если да тогда приложите примеры. Если других карт тогда пример.
3. Напишите точно на каком фреймворке будите делать (приветствуется: Yii / CodeIgniter), если без, тогда как.
4. Напишите доп. информацию как реализуете проект
P.S.:
P.S.1. Без точного ответа о предложении сотрудничество, кандидатура не будет рассмотрена
P.S.2. Пожалуйста если вы не подходите для проекта, не надо тратить не моё, не ваше время
P.S.3. Предложение других проектов и желание на долгое сотрудничество
P.S.4. Чем чёткое будет ваше предложение по кандидатуре (как и моё объявление), тем больше привилегии к выбору вас исполнителям
P.S.5. Исходя из чёткого Т3 и объявления, не надо писать бюджет 100 000 000$, т.к. чёткость писалось для того что-бы выбрать подходящего кандидата и удачно реализации проекта, а не для нереальные бюджета и срока.
спс.Ув. Срок горит как всегда как и у всех... :(
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