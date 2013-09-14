Портал недвижимости

Пожалуйста прочитайте объявление внимательно до конца. Если вам лень читать, нету времени и прочее, тогда и проект брать смысла нету :)

Требуется реализовать проект недвижимости. Где зарегистрированные пользователи будут как физ. лица, так и юр. лица., которые будут публиковать материалы, объекты недвижимости, обмениваться ЛС.

Модули проекта:

1. Регистрация («Физ. Лиц» и «Юр. Лиц») (Т3 модуля в аттаче)

2. Объекты недвижимости (которые будут выводится виде меток на Google Map прим. http://goo.gl/Ic42rB)

3. Финансовая часть (Баланс которые можно будет использовать на платные услуги. напр. сделать Объекты недвижимости VIP)

4. Новости (Категория -> Подкатегория -> Материал)

4. Блог (Категория -> Подкатегория -> Материал)

4. Вопрос-Ответ (Категория -> Подкатегория -> Материал)

4. FAQ (Категория -> Подкатегория -> Материал)

5. Баннеры (На различных страницах, с различными условиями)

6. ЛС (Обмен сообщениями между пользователями)

Требование к реализации:

1. Кеширование данных (напр. Объекты недвижимости на карте)

2. Оптимизация под поисковик (ключевые слова, title)

3. Rewrite ссылки

4. Локализация проекта

5. Чистота в коде (Без лишнего мусора)

6. Комментировать код (только важные моменты, за что отвечает функция, класс, запрос...)

7. Порядок в расположении файлов и папок

8. Порядок в наименование файлов и папок

Требования к Исполнителю:

1. Выход на связь через E-Mail / SkyPe / ICQ можно и Телефон

2. Обсуждение реализации, предложение лучших вариантов

3. Точный этапп работы (т.к. даю точное Т3)

4. Составить и ввести планировшик задач (напр. http://goo.gl/fAY1fr или другой или свой...)

Услови оплаты:

Исходя из кандидата, возможно будет сделана предоплата, или в процессе первой половины разработки, что бы утвердится что исполнитель справится с работой.

Оплата через WebMoney или Банковским переводом.

Требование с заказчика:

1. Временна оплата (Возможно и заранее, если сотрудничество покажет)

2. Чёткое Т3 (в случае серёзных изменения, изменения будут влиять и на бюджет и срок реализации задачи)

3. Дизайн и верстка страниц (Если не смогу сам предложу вам за доп. задание или найду другого исполнителя)

4. Т.К. сам из сфере программирования, чем смогу по реализации, по мере возможности помогу

Требование к предложении сотрудничество:

1. Напишите точно Срок и Цену разработки модуля "Регистрация", т.к. Т3 по нему прилагается в аттаче. (Пожалуйста адекватный срок и бюджет, т.к. с вами мы не сотрудничали и ваш опыт мне не известен. Так же если есть свои идей или предложение по модулю пишите будет плюсом для кандидата.)

2. Напишите точно есть опыт с "Google Map", если да тогда приложите примеры. Если других карт тогда пример.

3. Напишите точно на каком фреймворке будите делать (приветствуется: Yii / CodeIgniter), если без, тогда как.

4. Напишите доп. информацию как реализуете проект

P.S.:

P.S.1. Без точного ответа о предложении сотрудничество, кандидатура не будет рассмотрена

P.S.2. Пожалуйста если вы не подходите для проекта, не надо тратить не моё, не ваше время

P.S.3. Предложение других проектов и желание на долгое сотрудничество

P.S.4. Чем чёткое будет ваше предложение по кандидатуре (как и моё объявление), тем больше привилегии к выбору вас исполнителям

P.S.5. Исходя из чёткого Т3 и объявления, не надо писать бюджет 100 000 000$, т.к. чёткость писалось для того что-бы выбрать подходящего кандидата и удачно реализации проекта, а не для нереальные бюджета и срока.

спс.Ув. Срок горит как всегда как и у всех... :(