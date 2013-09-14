Настроить заполнение архива

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У нас есть сайт на Wordpress, в нем - архив журналов за несколько лет, в каждом году по 10 журналов, в каждом журнале по ~10–20 отдельных страниц (статьи). Мы сейчас вручную заполняем весь архив и нам нужно немного автоматизировать процесс.
В первую очередь в форму добавления записи в этом разделе нужно добавить поля "Подзаголовок", "Анонс" и "Автор".
Cтруктура архива должна выглядеть так: список журналов (родительская рубрика) — каждый журнал по отдельности (подрубрика) — отдельные страницы под каждую статью (третий уровень подрубрики).
Нам нужно, чтобы страница журнала(подрубрика второй уровень) автоматически формировалась во время заполнения оператором статей(третий уровень). Добавил человек статью - она тут же добавилась в страницу журнала
В итоге на странице каждого журнала должны отображаться Заголовок, Автор, Анонс. Кликается заголовок. При этом попадаем на страницу статьи, где уже отражены все поля, включая дату создания.
Основное поле на этой странице(второй уровень) должно быть поделено на два фрейма в пропорции 2 к 1. В широком левом фрейме — заголовки и анонсы статей, в дополнительном правом фрейме, который в два раза уже, — новостная колонка(жирным), и соответственно заголовки всех новостей. При этом ссылка делается на жирные строчки разделов, по клику выводятся блоки новостей целиком. Нарезка так и осуществляется сейчас: статьи отдельно, блоки новостей отдельно.
В общем, нужно максимально упростить заполнение сайта оператором.
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