Требуется разработка модуля для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется С НУЛЯ разработка модуля для Joomla.

(feedback с jQuery, Ajax). Макет предоставлю в процессе договоренности.

В дальнейшем постоянная разработка разных модулей и компонентов.

Цены не загибать, ибо я прекрасно знаю, что и сколько стоит. с ценниками от 30$ за модуль - сразу отклоню.

Joomla
10 лет назад
akernel
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Web-программисты (php, MySQL, Javascript)

    $1500

    Приглашаются специалисты по Web программированию (php, MySQL, Javascript) для реализации крупномасштабных проектов. Условия: - Работа на постоянной основе‚ полный рабочий день; - Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности; - Заработная плата пересматривается по результатам реальной работы. Требования: - опыт работы ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект на shop-script

    $1000

    Проект на shop-script Доработки 1.1 Синхронизация с сдек edostavka.ru калькулятор или всплывающий список в какой город везем и и интеграция со сдек при оформлении. ( здесь будет сложный момент потому что три способа доставки в корзине ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист на Modx (постоянное сотруд-во)

    $2500

    Здравствуйте! Ищу опытного программиста Modx Revo для реализации функционала на сайте платных курсов. Надо будет создать личный кабинет для слушателей и преподавателей, онлайн-чат (со звуком, демонстрацией экрана как в скайпе и текстовым чатом) и многое другое ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер на Ruby on Rails

    $500

    Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typus - http://rubygems.org/gems/typus) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ТЗ приложил. Оплата поэтапно по факту выполнения. Исполнитель будет выбран ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Система предоставления услуг посредника для заказа

    Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта. В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику и поставщику, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Opencart сделать поле

    $50

    Требуется сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара. http://www.luxprof.ru/lustri/v-flora-71-280-2w-3 И ввести скидку в расчет конечной стоимости товара при покупке через корзину

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт экспорта товаров NetCat

    Здравствуйте! Необходимо организовать экспорт товаров из .xls на сайт NetCat. Важный момент: структура каталога товаров в Exel не совпадает со структорой каталога на сайте. В прикрепл. файлах примеры прайсов.xls и структура каталога сайта. Жду ваших предложений. Прошу сразу указывать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад