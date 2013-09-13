Программист на Modx (постоянное сотруд-во)

Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typus - http://rubygems.org/gems/typus) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ТЗ приложил. Оплата поэтапно по факту выполнения. Исполнитель будет выбран ...
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Здравствуйте!
Ищу опытного программиста Modx Revo для реализации функционала на сайте платных курсов. Надо будет создать личный кабинет для слушателей и преподавателей, онлайн-чат (со звуком, демонстрацией экрана как в скайпе и текстовым чатом) и многое другое (подробное ТЗ вышлю уже конкретному человеку). Сайт будет похож на http://fotoshkola.net/ , надо будет реализовать вывод курсов, заказ курсов с помощью платежей.
После того, как сайт будет готов, необходимо будет оказывать техническую поддержку, чтобы в случае чего (сайт перестал работать, появились ошибки, возникла необходимость что-то допрограммировать) можно было оперативно решить проблему.
Кому интересно — оставляйте комментарии здесь или в личке, обсудим детали и договоримся о цене.
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