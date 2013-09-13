Нужно сделать сайт

Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта. В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику и поставщику, ...
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Дизайн готов
Сайт будет примерно такой
psd вышлю исполнителю
Лучше пишите сразу в skype
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