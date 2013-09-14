Починить оформление заказа - Joomshopping

Здравствуйте. В данный момент надо доработать скрипты гугл аналитика и яндекс метрики, чтобы они передавали в статистику инфу о заказе (id и стоимость). например script type="text/javascript"> var _oms = window._oms || []; _oms.push([ "create_order", {order_id: "*order_id*", sum: *sum*} ]); ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
- починить оформление заказа o-tоrg.ru
- поправить два момента в оформлении корзины (см. скриншот 1).
- поправить верстку в Chrome - (см скриншот 2).
- поправить работу корзины (см. скриншот 3). Если сложно - отказаться от аякс модуля и вывести простой. Лишь бы работал четко.
Оплата:
- рублями (WMR, Киви, ЯД, Билайн деньги)
- по факту
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