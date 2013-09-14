Починить оформление заказа - Joomshopping

Веб-программированиеЗавершен3 заявки88 просмотров
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Задачи:

- починить оформление заказа o-tоrg.ru

- поправить два момента в оформлении корзины (см. скриншот 1).

- поправить верстку в Chrome - (см скриншот 2).

- поправить работу корзины (см. скриншот 3). Если сложно - отказаться от аякс модуля и вывести простой. Лишь бы работал четко.

Оплата:

- рублями (WMR, Киви, ЯД, Билайн деньги)

- по факту

10 лет назад
db-identity
Владимир 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Евгений, решил задачу быстро, четко и аккуратно. Рекомендую.
Все отлично, спасибо!
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