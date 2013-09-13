Прикрутить api

Требуется наполнение сайта zaryapizza.ru продуктами, по тому же принципу как есть сейчас демо товары. Плюс требуется еще ряд доработок по функционалу меню сайта, редактирование лого, телефона в шапке, футера и текстовых блоков внизу страницы сайта. Более ...