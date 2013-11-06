Верстка и программирование сайта

Нужна программа\расширение для браузера которая сможет выполнять следующие: 1) Обновление страницы 2) Нажатие на первую ссылку (именно нужно нажатие на первую ссылку если присутствует несколько) на странице (если ссылка имеется). Если ссылки нет, то возвращение на ...