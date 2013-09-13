Настроить голосование через Facebook, Vkontakte

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Есть раздел "Выборы" http://polit-sovet.ru/vybory2012 - Настроить голосование через Facebook, Vkontakte для выборов. Уже работает на http://politiko.ua/vybory2012 проекты идентичны. Используются: SVN, PostgreSQL, Redis, Memcache, Lighttpd, php+php-fpm и другие инструменты для высоконагруженных систем. Далее планируется долгосрочное сотрудничество для развития проекта.

10 лет назад
mitray
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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