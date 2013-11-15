Сверстать и натянуть сайт на MODx

$200
Веб-программированиеЗавершен8 заявок213 просмотров
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Необходимо сверстать и натянуть на MODx веб-ресурс.

Одностраничный промо сайт с версиями под планшет/телефон.

Подробности описания проекта (ТЗ) есть.

Срок исполнения: 5 дней.

Бюджет: 200 $.

Оплата после сдачи проекта.

MODX
10 лет назад
Producer-live
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$200
5 дней
Дмитрий хороший исполнитель. Рада была сотрудничеству. Спасибо.
Было приятно иметь с Вами дело!
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