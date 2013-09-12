Написать модуль-каталог под ДЛЕ

Для периодической работы требуется программист на платформе www.webasyst.ru и CMS - "Shop-Script 5". Опыт программирования - обязателен! Опыт работы с этой платформой - желателен, либо стремление изучить эту перспективную платформу и их CMS. Необходимо умение программировать дополнительные модули, ...
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Доброго времени суток Уважаемые коллеги!
Нужен модуль под ДЛЕ 9.8, который бы служил вроде каталога товаров ( в моем случае проектов).
Дело в том, что у меня есть клиенты- сайт строительной тематики, которые размещают у себя ( вернее я добавляю) проекты домов.
Так вот проекты располагаются на отдельной странице в виде таблицы вида tr td, и вот если нужно добавить проект к примеру в середину таблицы, то приходится перелопачивать вообще все, по этому нужен простенький модуль, который бы выстраивал все эти проекты в соответствии с их площадью.
На одном из форумов мне посоветовали следующее:
"я бы предложил дополнительное служебное поле в таблице бд отвечающей за вывод статических контентных страниц, куда из админ-интерфейса забивался бы отдельно параметр площади, а потом это дело при выводе превьюх страниц с анонсами проектов сортировать по этой площади. а оттуда уже переходить на полную страницу конкретного проекта"
Или будут другие мысли?
Все тут расписать не могу, по этому подробно расскажу и напишу что мне надо при личной беседе.
Только безопасная сделка
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