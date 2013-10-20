Скрипт перелинковки

Нужна система перелинковки статей, независимая от сайта и его CMS.

Имеем:

- набор публикаций - их импортируем из БД любой CMS указанием таблицы БД;

- внутри системы формируется список запросов, для публикаций менеджером из списка выбираются соответствующие запросы;

- с публикацией может быть связано сколько угодно запросов.

Необходимо разработать механизм дополнительной связи (перелинковка) между запросами и публикациями, с учётом следующих условий:

- один запрос может участвовать в дополнительной связи (ссылаться) только один раз;

- две страницы не могут ссылаться друг на друга и сами на себя ни по одному из связанных с ними запросов.

Алгоритм перелинковки:

Выбираем все запросы, которые (привязаны к публикации И не имеют доп.связи)

Запускаем ЦИКЛ по этому массиву.

Находим публикации, отличную от связанной с текущим запросом и не имеющей доп. связь с ней по выбранному запросу И не имеющей доп. связи через все запросы текущей.

Если есть такие, то среди них выбираем ту, у которой наименьшее количество доп. связей с другими.

Устанавливаем связь по этому запросу между текущей публикацией и найденной.

Полученные ссылки с анкорами-запросами должны вставляться в конце статьи в коде сайта (только не скриптом, а явно в коде).

В системе должна быть кнопка перелинковки (полностью переформирует список ссылок) и долинковки (продолжение текущего алгоритма для новых статей)