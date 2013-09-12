Скрипт бронирования номеров для гостинциы

Есть сайт поставщика продукции http://www.charmante.ru/mall Там есть розничный каталог товаров. Нужно сделать парсер всех разделов и товаров (в т.ч. все картинки и цены) чтобы данный каталог можно было поместить на сайт розничного продавца - сайт ...