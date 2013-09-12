Скрипт бронирования номеров для гостинциы

Требуется python-программист для сдельной работы, которая включает: анализ требований, проектирование архитектуры решения (возможно, документирование), разработка и тестирование. В перспективе, "руководство" группой разработчиков (которое включает: поиск исполнителей, постановку задач, контроль исполнения). Требования: bottle.py, mongodb, json, jquery (общее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: реализовать скрипт для бронирования и администрирования заказов номеров для гостиницы.
Необходим функционал:
Регистрация пользователя: внесение данных, загрузка гр. файлов;
Выбор и бронирование свободного номера клиентом;
Администрирование анкетных данных клиента;
Поиск по БД постоянных клиентов;
Модерирование номеров гостиницы: описание, занят, бронь, свободен, период, цена;
Уведомление о бронировании номера;
Печать необходимой документации: анкета, приходник, тов. чек.
Все вопросы, предложения только в проект (цена, срок)
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется js-программист для сдельной работы, которая включает: анализ требований, участие в проектирование архитектуры решения, разработка и тестирование. В перспективе, "руководство" группой разработчиков (которое включает: поиск исполнителей, постановку задач, контроль исполнения). Требования: jquery, html5, css3, git, наличие ...Закрыт10 лет назад
- $30
Анимация работает корректно только в Firefox. Необходимо, чтобы анимация корректно отображалась также в IE - 9-10 Chrome .Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется создать биржу обмена криптовалют на подобие cryptsy.com / btc-e.com Неполное ТЗ доступно здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2489532/cryptomarket.docx Полное бужет дописано в ближайшее время Использование проверенных инструментов (https://bitcointalk.org/index.php?topic=87836.0) и опыт работы с ними приветствуется.Закрыт10 лет назад
Сам пишу на PHP но для одного сервиса нужен следующий функционал. Некая админка, которая позволяет добавлять/редактировать/изменять мероприятия (набор полей: дата, название, описание) и по запросу выдавать данные в JSON-формате для последующего вывода JSом на фронтенд. Метод хранения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требование - разбираться в kayako resolve (http://www.kayako.com/) в коде и уметь допрограммировать. Задача - сделать запись в audit log события открытия тикета.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на DLE. Добавляются статьи,в них прикрепляем видео в двух форматах,руками,надоело... Хотелось бы переработать скрипт аплоада. Обычный принцип: Прикрепил видеофайлик он его конертнул в 2 видеофайла 1 mp4 для предпромотра 2 для аттача подробней расскажу исполнителю.Закрыт10 лет назад
Нужно делать небольшие правки по сайту, менять логотипы в подвале и добавлять фотографии в контент, сайт не имеет cms. http://film.gorko.ru/ Срочно!Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Проект на 2-3 месяца. В данный момент есть небольшие наработки. Работать предлагается поэтапно. Составляем график чекпоинтов - определяем стоимость, выполнение чекпоинта = оплата. Детали проекта в скайп или почту расскажу. Проект достаточно большой и интересный. После проекта так же рассчитываю на ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть сайт поставщика продукции http://www.charmante.ru/mall Там есть розничный каталог товаров. Нужно сделать парсер всех разделов и товаров (в т.ч. все картинки и цены) чтобы данный каталог можно было поместить на сайт розничного продавца - сайт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад