Сделать парсер для каталога товаров

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Есть сайт поставщика продукции http://www.charmante.ru/mall Там есть розничный каталог товаров. Нужно сделать парсер всех разделов и товаров (в т.ч. все картинки и цены) чтобы данный каталог можно было поместить на сайт розничного продавца - сайт сделан на Presta Shop.

Требования к парсеру: возможность работы по крону - в заданное время парсит сайт поставщика и запихивает товары в Преста шоп. Массовое управление ценой - указываю в процентах на сколько повысить/понизить цену от спарсенной. Также ручное управленой ценой для каждого товара.

10 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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