Небольшой административный сайт на PHP.

Есть такая задача на модикс: Сайт состоит из 5-6 страниц. Предполагаемые названия страниц и их содержание: Главная – зависит от шаблона; О компании – текстовое описание, возможно с картинками или без; Оборудование - текстовое описание, возможно с картинками или ...