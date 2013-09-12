Задача следующая: Есть сайт на wordpress 3.5.1. На сайте активно используется плагин UserAccessManager, ограничивающий доступ к некоторым разделам и категориям статей для отдельных пользоватей. 1) Необходимо сделать плагин, с помощью которого можно будет выгрузить данные ...
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Здравствуйте.
Требуется php-программист, который хорошо знает WordPress, для доработки
плагина CataBlog.
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