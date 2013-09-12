Доработки плагина CataBlog

Когда к клиенту приходит рассылка, чтоб нажимая на любую ссылку происходило автоматом его залогинивание на сайте (под его логином и паролем). Идентификация по емайлу. Вне зависимости от того ссылку на какую страницу сайта мы поставим. И отдельно ...