Доработка сайта на смс Wordpress

Необходимо внести правки на интернет-магазин. В общих чертах - необходима настройка фильтра, подключение эквайринга, связка с 1С. Работаем поэтапно Версия HostCMS: 6.1.0 Пишите кто знаком.
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Доработка карты сайта, создание робота txt, добавить счетчики, уточню при договоренности
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